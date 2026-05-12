Shell hat an Autobahntankstellen Diesel für 1,85 Euro, und damit marktunüblich niedrig, verkauft. Wie es dazu kam.
12.05.2026 - 14:06 Uhr
Der Tankstellenbetreiber Shell hat wegen einer Fehleingabe an Autobahntankstellen Diesel zu einem marktunüblich niedrigen Preis verkauft. „Bei der manuellen Eingabe der Preise für die Autobahntankstellen gestern um 12 Uhr ist es zu einer Fehleingabe gekommen“, sagte eine Sprecherin von Shell Deutschland mit Sitz in Hamburg. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.