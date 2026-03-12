Eine Gruppe Jugendlicher soll eine Frau und ihre Tochter angegangen haben. Ein Zeuge gibt einen wertvollen Hinweis – eine S-Bahn wird daraufhin von der Polizei gestoppt.
12.03.2026 - 12:05 Uhr
Eine 33-Jährige ist am Mittwoch am Ditzinger Bahnhof beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein aufmerksamer Reisender gegen 14.10 Uhr die Bundespolizei dazu über eine auffällige Gruppe Jugendlicher in einer S-Bahn am Bahnhof Ditzingen informiert. Der Reisende gab an, dass die Personen auf eine Täterbeschreibung einer wenige Tage zuvor veröffentlichen Mitteilung der Bundespolizei passen würden. Die Bundespolizei hatte über einen Angriff auf eine Rollstuhlfahrerin in der S-Bahn berichtet.