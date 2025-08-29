Mit Musik und kulinarischen Köstlichkeiten gehen in Schorndorf am Wochenende die 29. Weintage über die Bühne. Erstmals am Start sind das Weingut Sterneisen und die Weinstube Anker.

Genuss und Geselligkeit mitten im Herzen der Stadt versprechen an diesem Wochenende die Schorndorfer Weintage (Rems-Murr-Kreis). Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der Marktplatz in ein Paradies für Weinliebhaber und Genießer. Bereits zum 29. Mal laden feine Weine aus dem Remstal, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu einem stimmungsvollen Spätsommer-Wochenende ein.

Öffnungszeiten sind an diesem Freitag und Samstag von 16 bis 23.30 Uhr. Am Sonntag ist von 11.30 bis 21 Uhr Betrieb. Vor der beeindruckenden Fachwerkkulisse des Marktplatzes bieten die Remstalkellerei sowie die Weingüter Bernhard Ellwanger, Jürgen Ellwanger und Dobler eine breite Auswahl an Weinen, Sekt und alkoholfreien Getränken. Erstmals mit von der Partie ist das Weingut Sterneisen.

An allen drei Abenden stehen Bands auf der Marktplatz-Bühne

Für den kulinarischen Genuss sorgen Ama Deli, das Lindhälder Stüble, „I love Mauldasch“ und der Funfood Express. Ergänzt wird die Speisekarte von der Weinstube Anker aus Weinstadt-Schnait, die in diesem Jahr erstmals dabei ist.

Die feierliche Eröffnung findet an diesem Freitag um 18 Uhr statt. An allen Abenden sorgt Livemusik für Stimmung: Am Freitag stehen „Beachwood Cat“ auf der Bühne, am Samstag treten „Curls & Loss“ und am Sonntag „The Choristers“ bei den Schorndorfer Weintagen auf.

Die Führungen im Rahmenprogramm sind meist kostenfrei

Im Rahmenprogramm gibt es am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr eine Weinerlebnisführung mit Probe. Am Sonntag steht neben einem Kinderprogramm auf dem Marktplatz eine Erlebnisführung für Klein und Groß auf dem Programm. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathauseingang. Die Führung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht nötig.

Ebenfalls kostenfrei ist am Sonntag um 15 Uhr eine Führung mit dem Titel „Weingeschichte(n) in Schorndorf“. Treffpunkt ist das Stadtmuseum, eine Anmeldung erwünscht. Freien Eintritt bietet am Wochenende neben dem Stadtmuseum auch das Gottlieb-Daimler-Geburtshaus. In der Forscherfabrik zahlen Erwachsene am Freitag, Samstag und Sonntag fünf Euro, das Kinder-Ticket kostet drei Euro.