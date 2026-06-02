An Fronleichnam Hier gibt es am Feiertag Blumenteppiche im Kreis Esslingen zu sehen
An Fronleichnam wird es bunt im Kreis Esslingen. Anlässlich des Feiertags legen gleich mehrere Gemeinden Blumenteppiche aus Blüten und Materialien aus der Natur.
An Fronleichnam wird es bunt im Kreis Esslingen. Anlässlich des Feiertags legen gleich mehrere Gemeinden Blumenteppiche aus Blüten und Materialien aus der Natur.
Fronleichnam findet jedes Jahr am 60. Tag nach dem Ostersonntag statt, dieses Jahr fällt der Feiertag deshalb auf den 4. Juni. Es ist ein Hochfest der katholischen Kirche. An Fronleichnam feiern katholische Christinnen und Christen die Gegenwart von Jesus Christus. In Prozessionen ziehen sie mit einer Monstranz durch die Straßen. In ihr soll der Leib Christi in Form der Hostie sein.