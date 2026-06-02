An Fronleichnam: Hier gibt es am Feiertag Blumenteppiche im Kreis Esslingen zu sehen

Fronleichnam findet jedes Jahr am 60. Tag nach dem Ostersonntag statt, dieses Jahr fällt der Feiertag deshalb auf den 4. Juni. Es ist ein Hochfest der katholischen Kirche. An Fronleichnam feiern katholische Christinnen und Christen die Gegenwart von Jesus Christus. In Prozessionen ziehen sie mit einer Monstranz durch die Straßen. In ihr soll der Leib Christi in Form der Hostie sein.

Zu diesem Anlass legen viele Gemeinden außerdem Teppiche aus Blumen und allerhand Naturmaterialien. Traditionell schmücken die Gemeinden oft schon am Tag vorher oder in den frühen Morgenstunden die Teppiche aus Blüten, Steinen, Moos und Ähnlichem. Im Kreis Esslingen wird es an gleich mehreren Orten bunt.

Zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Münster St. Paul in der Esslinger Innenstadt lädt die katholische KircheEsslingen ein. Bereits in den frühen Morgenstunden wird dort der Blumenteppich in einem christlichen Motiv gelegt. Dazu treffen sich Freiwillige um 5.30 Uhr am Münster St. Paul. Um 9.30 Uhr beginnt die Messe, im Anschluss folgt die Prozession. Mit Gebet und Gesang geht es durch die Straßen.

Bei der Prozession trägt ein Priester eine Monstranz. In ihr soll sich eine Hostie befinden (Symbolfoto). Foto: epd

Schon einen Tag früher, am 3. Juni um 16 Uhr, legt die katholische Kirchengemeinde Baltmannsweiler-Aichwald ihren Blütenteppich. Gemeinsam mit der Hilfe von Kindern wird das Motiv gestaltet und der Teppich am unteren Ende der Forststraße mit bunten Blüten und Naturmaterialien geschmückt. Am Feiertag selbst startet der Gottesdienst und die Prozession um 9.30 Uhr, begleitet von Musik der Vereine aus Aichschieß und Baltmannsweiler. Im Anschluss können sich Hungrige bei einem Weißwurstfrühstück stärken. Ab 12 Uhr folgt das Gemeindefest in der Kirche Mariä Himmelfahrt mit Mittagessen, Kaffee, Kuchen, Hüpfburg und einem Programm für Kinder.

Blumenteppiche zu Fronleichnam im Kreis Esslingen

In Neuhausen wird ab 9.30 Uhr bei einem Gottesdienst der St. Petrus und Paulus Kirche auf dem Schlossplatz gefeiert. Von dort geht die Prozession durch den Ort los, hält an den Blumenteppichstationen und endet in der Pfarrkirche mit einem Schlusssegen. Gegen 12 Uhr startet dann das Gemeindefest rund um das Pfarr- und Gemeindehaus mit Essen, Getränken, Eis, Kaffee und Kuchen sowie einem vielfältigen Programm mit Bücherflohmarkt und Cocktailbar.

Einen Blumenteppich gibt es außerdem in den Straßen Unterboihingens (Wendlingen). Auftakt ist ein Gottesdienst um 9.30 Uhr im Hof der Lindenschule mit anschließender Prozession und Station am Blumenteppich mit geschmücktem Altar in der Lindengasse. Laut Kirche St. Kolumban wird der Teppich gemeinsam mit Blumenbildern bereits am Vorabend von Gemeindemitgliedern entlang des Prozessionswegs gelegt. Den Ausklang bildet ein Gemeindefest mit Getränken, Essen, Musik und einer Spielstraße für Kinder.

Aus Pizzakartons möchte die katholische Kirchengemeinde in Plochingen ihren Blumenteppich herstellen. Die Kartons werden dafür zuhause vorbereitet. Um 10 Uhr startet der Gottesdienst im katholischen Pfarramt St. Konrad mit Prozession und anschließender Feier mit Getränken und Fingerfood.