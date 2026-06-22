Feuerwehreinsatz an der Mosel: Auf einem Passagierschiff ist im Technikraum ein Brand ausgebrochen. Die Rettung der 237 Menschen an Bord läuft noch.

dpa 22.06.2026 - 22:40 Uhr

St. Aldegund - Wegen eines Brandes auf einem Passagierschiff an der Moselschleuse in St. Aldegund ist die Feuerwehr im Einsatz. An Bord des Schiffes befinden sich den Angaben nach 237 Passagiere. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Technikraum aus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Verletzt wurde demnach zunächst niemand.