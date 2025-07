An Tankstelle in Winnenden

An einer Tankstelle in Winnenden beobachten Polizisten am Sonntag gegen 22.15 Uhr einen Mann beim Aufbrechen eines Automaten – und greifen sofort zu.

Chris Lederer 28.07.2025 - 09:18 Uhr

Beamte des Polizeireviers Winnenden (Rems-Murr-Kreis) haben am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr einen mutmaßlichen Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt. Während ihrer Streifenfahrt fiel ihnen an einer Tankstelle in der Wiesenstraße ein Mann auf, der versuchte, einen Staubsaugerautomaten gewaltsam zu öffnen.