Dr. Thomas Klein, leitender Oberarzt am Leonberger Klinikum, war für ein Hilfsprojekt in Uganda. Er erzählt von seiner Zeit in Afrika.

Chiara Sterk 19.01.2025 - 08:00 Uhr

Zwei Wochen lang war Dr. Thomas Klein, Leitender Oberarzt der Anästhesie am Klinikum Leonberg, vergangenen Dezember in einem Krankenhaus im ostafrikanischen Uganda am Viktoriasee im Einsatz. Zusammen mit einem Team von 16 Ärzten und Pflegekräften, darunter Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der Schweiz und Uganda, reiste er nach Ostafrika. Das Ziel ihrer Mission: Hernien, also Leistenbrüche operieren, die in Uganda weitaus häufiger vorkommen als in Deutschland.