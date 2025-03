Dass seine Ex-Frau Anahita Rehbein, die frühere Miss Germany, so eng mit der Influencerin Olivia von Platen befreundet ist, „hat unsere Ehe kaputt gemacht“, sagt Puls-Chef Jörg Echtermann. Nun geht ihr Rosenkrieg vor das Familiengericht in Stuttgart.

Als Anahita Rehbein, die frühere Miss Germany, und Jörg Echtermann, der Chef von vier Stuttgarter Fitnessstudios, im August vergangenen Jahres das Ende ihrer zehnjährigen Beziehung öffentlich machten, sagte der Ehemann, man habe sich „im Guten“ getrennt. Eines Tages, so sein Wunsch, könnten sie „vielleicht wieder zusammenkommen“. Das Wohl des gemeinsamen Sohnes stehe jedenfalls im Vordergrund.

Von Harmonie nach der Trennung kann jetzt keine Rede mehr sein. Ein Rosenkrieg ist entbrannt. Über seine Anwältin, so sagt der 56-jährige Echtermann unserer Redaktion, habe er mittlerweile erreicht, dass die 30-jährige Anahita Rehbein keine Bilder des gemeinsamen Kindes mehr unverpixelt bei Instagram posten darf. „Am Donnerstag geht es vor das Familiengericht“, berichtet der Unternehmer. Er will erreichen, dass das Sorgerecht für den Sohn je zur Hälfte geteilt wird, wie dies am Anfang der Trennung der Fall gewesen sei. „Doch meine Ex-Frau hat mir in letzter Zeit unseren Sohn nicht mehr zu vereinbarten Zeiten überlassen“, klagt der Puls-Chef.

„Unsere Ehe ist an Olivia von Platen gescheitert“

Warum die Ehe gescheitert ist, steht für ihn fest: „Es liegt an Olivia von Platen!“ Die Influencerin und Ehefrau des früheren Marketing-Vorstands Detlev von Platen, der bei Porsche gehen musste, nimmt mit Anahita Rehbein einen gemeinsamen Podcast auf. Von diesen Veröffentlichungen der beiden in den sozialen Medien sieht sich Jörg Echtermann wohl in ein schlechtes Bild gerückt. Was ihm außerdem missfällt: Der neue Freund seiner Ex-Frau, der einst hinter der Theke des Waranga gestanden habe, habe über Detlev von Platen einen hoch dotierten Job bei Porsche erhalten.

Zum Geschäftsmodell seiner Ex-Frau gehöre, sagt Echtermann, gegen ihn zu hetzen, weil damit die Zahl ihrer Follower steige – damit auch der Erlös der Werbeeinnahmen. Aktuell folgen 274 000 Menschen der Influencerin Anahita Rehbein bei Instagram. „Seit sie unser Ehe-Aus öffentlich gemacht ist, ist diese Zahl explodiert“, beobachtet der Puls-Chef.

„Die erotischen Aufnahmen sind absolut berechnend“

Dass sie den Sohn in den kurzen Filmschnippseln immer wieder zeige (wenngleich nach der Beschwerde von Echtermanns Anwältin nur noch verpixelt) sowie ihren neuen Freund oft mit nacktem Oberkörper vorführe, gefällt ihm nicht. „Wenn es stimmt, was Anahita sagt, dass es ihr nur um unseren Sohn gehe, müsste sie ihn aus den Postings ganz raushalten“, findet Jörg Echtermann. Die erotischen Aufnahmen mit dem neuen Freund seien „absolut berechnend“, kritisiert er.

In dem Rosenkrieg gehe es nicht ums Geld, betont der Unternehmer. „Den Unterhalt zahle ich natürlich und gebe ihr auch das Kindergeld“, betont er. Dabei mache seine Ex-Frau als Influencerin mit der Werbung und den Postings „viel mehr Geld als ich“.

Wie sich Anahita Rehbein zu den Vorwürfen äußert

Zu den Vorwürfen von Echtermann will sich Anahita nicht äußern. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt sie: „Für mich hat mein Sohn höchste Priorität, und deshalb möchte ich mich nicht zu der Kritik meines Ex-Mannes äußern. Ein Streit seiner Eltern in der Presse ist das letzte, was unser Sohn braucht.“