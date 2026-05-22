Draußen mit Freunden feiern - Musik-Festivals sind gerade für die jüngere Generation ein Lebensgefühl. Was die Fans jetzt antreibt und warum Live-Events für Künstler wichtiger denn je sind.
22.05.2026 - 05:20 Uhr
Hamburg - Es ist endlich wieder Festival-Saison: Ob Electro, Rock, Jazz, Folk, Schlager oder alles dazwischen - mehr als 1.800 Festivals können Musikfans aller Genres in Deutschland übers Jahr besuchen. Und es werden tatsächlich mehr. "Festivals boomen", sagte Johannes Everke, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Es gebe mittlerweile rund 20 Prozent mehr Festivals als noch vor der Corona-Pandemie.