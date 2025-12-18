Nicht nur Kriege prägen das Bild: Auch Handelsstreitigkeiten und politische Blockaden nehmen zu. Warum gerade diese gewaltfreien Konflikte im Fokus der Beobachter stehen und welche Gefahr sie bergen.
Karlsruhe - Die Zahl politischer Konflikte auf der Welt ist laut einer Studie in diesem Jahr so hoch wie nie. Von Januar bis September seien 1.450 andauernde politische Konflikte unterschiedlicher Intensität erfasst worden, heißt es in der "Sicherheitsbilanz 2025" des Geodaten-Anbieters Michael Bauer International in Karlsruhe. 70 neue kamen demzufolge in diesem Jahr bislang hinzu. 18 Konflikte seien beendet worden.