Mit höchst aufwendigen Methoden entdecken Forscher DNA-Spuren auf einer Zeichnung, die Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Stammen sie tatsächlich von dem Gelehrten? Es ist kompliziert.
Florenz/New York - Ein internationales Forscherteam hat auf einer Zeichnung, die oft Leonardo da Vinci zugeschrieben wird, DNA-Spuren entdeckt, die möglicherweise von dem Universalgelehrten stammen. In einer noch nicht von Fachleuten begutachteten Preprint-Studie berichten sie, dass sich auf dem Bild und auf Briefen aus dem Umfeld der Familie da Vinci ähnliche genetische Merkmale finden. Diese passten zu einer verwandtschaftlichen Linie aus der Toskana - der Herkunftsregion da Vincis.