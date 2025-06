Anat Cohen im Jazzclub Bix: Die ganze Macht der Klarinette

Das letzte Stück des Abends ist schnell, die Klarinette tanzt lebhaft auf und ab in ihm, begleitet vom Akkordeon. Es ist ein Choro, ein klassisches brasilianisches Instrumental. „Espina del Bacalhau“ wurde komponiert von Severino de Araújo, geboren 1917 in Rio de Janeiro. Für Anat Cohen, die am Freitagabend zu Gast ist im voll besetzten Jazzclub Bix, ist es ein Stück von besonderer Bedeutung. Auf der Suche, sagt sie, sei sie gewesen, nach einem Stil, in den die Klarinette sich einfüge – „Jeder wollte, dass ich Saxofon spiele, bis ich den Choro fand. Und nun mache ich, was ich will, auf der Klarinette.“