Mehr als 50 Anträge für Cannabis-Clubs sind seit Anfang Juli im Südwesten eingetrudelt. Doch bisher ist kein einziger Anbauverein genehmigt worden.

Wer Mitglied in einem Cannabis-Club in Baden-Württemberg werden will, der muss sich noch gedulden. Zwar dürfen die Gründer so genannter Social Clubs seit Juli ihre Anträge einreichen. Doch bisher ist noch kein einziger Anbauverein im Land genehmigt worden. Das teilte Heike Spannagel, Sprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.