Dritte Staffel von „Sex and the City“-Ableger kommt Ende Mai

„And Just Like That...“

Carrie, Miranda und Charlotte sind zurück: Die dritte Staffel von „And Just Like That...“ startet am 29. Mai in Deutschland. Die Serie ist die Fortsetzung der Kultreihe „Sex and the City“.

red/dpa 15.04.2025 - 20:34 Uhr

Fans des „Sex and the City“-Kosmos könnten bald wieder auf ihre Kosten kommen. Die dritte Staffel der HBO-Serie „And Just Like That...“ startet am 29. Mai auf Sky und WOW. Wöchentlich werde eine neue Episode veröffentlicht, das Staffelfinale folge am 14. August, teilte der Sender Sky mit.