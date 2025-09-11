Ein unvergesslicher Abend voller Musik, Emotionen und Lebensfreude: Im März 2026 verwandelt André Rieu mit seinem Johann Strauss Orchester die Schleyer-Halle Stuttgart in einen glanzvollen Konzertsaal.
Mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 700.000 Zuschauenden jährlich weltweit gehört André Rieu zu den erfolgreichsten Live-Acts unserer Zeit. Der niederländische „Walzerkönig“ begeistert seit Jahrzehnten Millionen von Menschen mit seiner einzigartigen Mischung aus klassischer Musik, romantischen Melodien und mitreißender Unterhaltung. Auch in Stuttgart nimmt er 2026 sein Publikum wieder mit auf eine musikalische Reise voller Leidenschaft, Humor und unvergesslicher Momente. Es warten herrliche Melodien, prachtvolle Bühnenbilder und die unverwechselbare Atmosphäre mit André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester. Die Zuschauer dürfen sich auf ein neues, romantisches und vielfältiges Programm freuen, das eine Mischung aus Oper, Schlager, Musical, Filmmusik, Evergreens und natürlich Walzern umfasst.