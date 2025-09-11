Ein unvergesslicher Abend voller Musik, Emotionen und Lebensfreude: Im März 2026 verwandelt André Rieu mit seinem Johann Strauss Orchester die Schleyer-Halle Stuttgart in einen glanzvollen Konzertsaal.

Mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 700.000 Zuschauenden jährlich weltweit gehört André Rieu zu den erfolgreichsten Live-Acts unserer Zeit. Der niederländische „Walzerkönig“ begeistert seit Jahrzehnten Millionen von Menschen mit seiner einzigartigen Mischung aus klassischer Musik, romantischen Melodien und mitreißender Unterhaltung. Auch in Stuttgart nimmt er 2026 sein Publikum wieder mit auf eine musikalische Reise voller Leidenschaft, Humor und unvergesslicher Momente. Es warten herrliche Melodien, prachtvolle Bühnenbilder und die unverwechselbare Atmosphäre mit André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester. Die Zuschauer dürfen sich auf ein neues, romantisches und vielfältiges Programm freuen, das eine Mischung aus Oper, Schlager, Musical, Filmmusik, Evergreens und natürlich Walzern umfasst.

So kommt man an Tickets für das André Rieu Konzert am 11. März 2026 Die Nachfrage für die Tour 2026 ist groß – Plätze sind begehrt. Tickets sind im Vorverkauf ab 64 Euro auf der André Rieu Website und bei Eventim erhältlich.

Social-Media-Star und Familienmensch

Über 22 Millionen Follower folgen dem niederländischen Weltstar auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube. Auf Spotify verzeichnet er 2,1 Millionen monatliche Hörer. Mit über 100 Personen reist André Rieu auf seiner Tournee, darunter auch mehrere Köche, ein Arzt sowie ein Fitnesstrainer. Er lebt mit seiner Frau Marjorie in einem historischen Schloss in Maastricht. Die beiden haben zwei Söhne, Marc und Pierre, sowie fünf Enkel. Marjorie spielte nicht nur privat eine große Rolle in seinem Leben, sondern unterstützte ihn auch maßgeblich bei seinem musikalischen Werdegang, besonders in den schwierigen frühen Jahren seiner Karriere. „Ohne meine Frau würde ich in der Gosse liegen,“ sagt André Rieu, denn Marjorie war die erste Person, die an ihn glaubte. Seine Kindheit war geprägt von strenger Disziplin, doch durch Liebe und Rückhalt seines privaten Umfelds konnte André Rieu seinen Traum vom eigenen Orchester und seine Karriere verwirklichen.

Ausgezeichnete Musik für unvergessliche Momente

Mehr als 500 Platin-Auszeichnungen für verkaufte CDs und DVDs, drei Brit Awards, das größte private Orchester der Welt und zahlreiche weitere Auszeichnungen. André Rieu ist nicht nur für einen Abend, er ist für das ganze Leben!

André Rieu verwandelt gemeinsam mit seinem Johann Strauss Orchester und zahlreichen internationalen Solisten die Schleyer-Halle am 11. März in den schönsten Ballsaal Stuttgarts.

Alle Interessierten finden weitere Informationen und Tickets auf der Website von André Rieu und bei Eventim.