  „Wir erhalten 1000 Anrufe" – Taxi-Chef in Ludwigsburg rät: Vorbestellen!

Andrang an Silvester: „Wir erhalten 1000 Anrufe“ – Taxi-Chef in Ludwigsburg rät: Vorbestellen!
Wer in der Neujahrsnacht ein Taxi für die Heimfahrt benötigt, sollte sich früh genug um den Service kümmern. Foto: Simon Granville

Ein Taxi an Silvester? Das kann zum Problem werden. In Ludwigsburg koordiniert Sabawoon Sadiqi die Fahrten. Sein Tipp: „Das Taxi früh genug vorbestellen.“

Ludwigsburg: Oliver von Schaewen (ole)

Wenn andernorts die Sektkorken knallen, läuft bei Sabawoon Sadiqi die Organisation auf Hochtouren. Der 34-Jährige führt seit 2019 das Unternehmen City-Taxi in Ludwigsburg – und Silvester ist für ihn „der Tag der Tage“. Eine Nacht, die gutes Timing verlangt und in der jede Minute zählt.

 

Sadiqi koordiniert an diesem Abend nicht nur die Fahrten seiner eigenen drei Wagen, sondern zusätzlich fünf weitere Taxis. Diese gehören Fahrern, die möglichst wenig Leerkilometer fahren wollen. „Je früher wir wissen, wer wann geholt werden möchte, desto besser“, sagt Sadiqi. Mithilfe von GPS und Google Maps plant er Touren schon Tage im Voraus und versucht so, die Nachfrage möglichst effizient zu bedienen.

Sabawoon Sadiqi hat viel zu tun, wenn sonst überall die Sektkorken knallen. Foto: Simon Granville

Schwierig wird es am Silvesterabend zu vorgerückter Stunde. Wer dann spontan anruft oder per App bestellt, braucht Geduld. „Da muss man mindestens eine halbe Stunde warten“, sagt Sadiqi. Besonders zwischen 0.30 und 2 Uhr entstehe regelmäßig ein Engpass. Aus Erfahrung weiß er: „Wir erhalten in einer Nacht schon mal 1000 Anrufe.“

Die Fahrer sollen ausgeschlafen zum Dienst kommen

Silvester ist für Taxiunternehmen ein lukrativer, aber auch fordernder Tag. Sadiqi bereitet seine Fahrer deshalb gezielt vor: „Ich sage ihnen, dass sie einen Tag vorher richtig schlafen und das Handy auf 100 Prozent laden sollen – und das Auto muss vollgetankt sein.“ Anders als manch andere Kollegen nimmt er auch zu später Stunde noch Anrufe an, selbst wenn der Abend längst fortgeschritten ist.

In den vergangenen beiden Jahren sei es etwas ruhiger geworden, beobachtet der Unternehmer. Er führt das vor allem auf die wachsende Konkurrenz durch Uber und andere Mietwagenanbieter zurück. Die Taxipreise hingegen seien festgelegt. Innerhalb des Landkreises Ludwigsburg dürfe keine Pauschale vereinbart werden. Das sei nur bei Taxi-Fahrten in einen anderen Landkreis möglich, etwa nach Stuttgart-Stammheim. Eine Fahrt von Ludwigsburg nach Großbottwar kostet laut Sadiqi an Silvester nach 22 Uhr rund 50 Euro.

In Afghanistan arbeitete der Taxifahrer als Dolmetscher

Sabawoon Sadiqi macht seinen Job trotz des schwierigen Umfelds gern. In Afghanistan arbeitete er früher als Dolmetscher für die US-Amerikaner, zuvor hatte er in England Wirtschaft studiert. Seine Familie lebt heute verstreut: zwei Brüder in den USA, die Eltern im Oman. Treffen zu Weihnachten und Neujahr sind meist nur online möglich.

Als Unternehmer möchte Sadiqi sowohl Deutschen als auch Ausländern eine Chance geben. Ältere Mitarbeiter hätten manchmal Probleme mit dem Navi, jüngere ausländische Fahrer mit der Sprache. „Zusammen ergänzen sie sich gut“, sagt er. Entscheidend sei, dass die Fahrgäste sicher und ohne große Umwege ans Ziel kommen. Genau das will Sabawoon Sadiqi auch in dieser Silvesternacht gewährleisten.

