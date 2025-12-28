Andrang an Silvester „Wir erhalten 1000 Anrufe“ – Taxi-Chef in Ludwigsburg rät: Vorbestellen!
Ein Taxi an Silvester? Das kann zum Problem werden. In Ludwigsburg koordiniert Sabawoon Sadiqi die Fahrten. Sein Tipp: „Das Taxi früh genug vorbestellen.“
Ein Taxi an Silvester? Das kann zum Problem werden. In Ludwigsburg koordiniert Sabawoon Sadiqi die Fahrten. Sein Tipp: „Das Taxi früh genug vorbestellen.“
Wenn andernorts die Sektkorken knallen, läuft bei Sabawoon Sadiqi die Organisation auf Hochtouren. Der 34-Jährige führt seit 2019 das Unternehmen City-Taxi in Ludwigsburg – und Silvester ist für ihn „der Tag der Tage“. Eine Nacht, die gutes Timing verlangt und in der jede Minute zählt.