Andrea Berg Neue Single „Dann sind alle da“: Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?
Mit einer neuen Single verkürzt Andrea Berg das Warten auf Weihnachten. Was bietet „Dann sind alle da“? Und wann ist das Lied erstmals live zu hören?
In der Zeit der großen Gefühle dürfen für viele Menschen Lieder von Andrea Berg nicht fehlen. Seit Freitag ist sie da, die Veröffentlichung ihrer neuen Edition zu ihrem Nummer-Eins-Album „Weihnacht“. Für die Fans wichtig: Unter den insgesamt 24 Songs befinden sich neben den Liedern des Albums „Weihnacht“ auch neue Stücke.