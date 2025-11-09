 
  Kultur

  Neue Single „Dann sind alle da": Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?

Andrea Berg Neue Single „Dann sind alle da“: Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?

Andrea Berg: Neue Single „Dann sind alle da“: Wie feiert Andrea Berg Weihnachten?
1
Andrea Berg freut sich auf Weihnachten Foto: Andrea Berg

Mit einer neuen Single verkürzt Andrea Berg das Warten auf Weihnachten. Was bietet „Dann sind alle da“? Und wann ist das Lied erstmals live zu hören?

In der Zeit der großen Gefühle dürfen für viele Menschen Lieder von Andrea Berg nicht fehlen. Seit Freitag ist sie da, die Veröffentlichung ihrer neuen Edition zu ihrem Nummer-Eins-Album „Weihnacht“. Für die Fans wichtig: Unter den insgesamt 24 Songs befinden sich neben den Liedern des Albums „Weihnacht“ auch neue Stücke.

 

Angeführt wird die Reihe von der neuen Andrea Berg-Single „Dann sind alle da“. Überraschend treibend angelegt, sprintet man mit „Dann sind alle da“ eher dem großen Fest entgegen – Bergs eigene Textzeilen lassen dagegen das Innehalten aufscheinen: „Dann sind alle da, ganz genau, wies immer war. In der Stube ist es warm und Papa nimmt mich in den Arm. Omas Plätzchen, Opas Eisenbahn, Mama zündet Kerzen an, festlich strahlt der Baum, das ist mein Weihnachtstraum.“

Schon Tradition: Andrea Berg auf einem Sonnenhof-Balkon in Aspach Foto: Michael Steinert

Ein Traum, wie er 2019 in deren Lied „Mein Weihnachtswunsch“ auch von der Hamburger Sängerin Jule Böttcher formuliert wird. Während Böttcher unter dem Namen Seemannstochter mit „Mein Weihnachtswunsch“ die Anwesenheit ihres Vaters zu Weihnachten erträumt, wünscht sich Andrea Berg eben dies, was ihr Titel sagt: „Dann sind alle da.“ Und die Sängerin sagt dazu: „Weihnachten ist das Fest der Familie und der Freude. Dankbar zu sein für das Wichtigste, was man hat und jeden Moment gemeinsam genießen – dieses Gefühl möchte ich mit den Songs auf meiner neuen Edition zum Ausdruck bringen.“

„Dann sind alle da“ – erstmals live am 20. November

Erstmals live präsentieren will Andrea Berg „Dann sind alle da“ am 20. November bei der Christmas-ReleaseParty in ihrer Heimat Aspach. Wer dabei sein will – dies geht über www.andrea-berg.de. Und wer noch nach einem Vor-Weihnachtsgeschenk sucht – die limitierte Fanbox enthält neben der Doppel-CD einen Andrea Berg-Winterschal, einen Weihnachtstruck mit Covermotiv sowie ein Set aus Weihnachtssternen.

