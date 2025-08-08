Andreas Stoch läuft auf blanken Sohlen von Heidenheim nach Ulm, seine Füße leiden. Aber immerhin: Zu Hause wartet eine zärtliche Fußmassage auf den SPD-Landeschef.
08.08.2025 - 07:29 Uhr
– 45 Kilometer auf nackter Haut, pieksende Kieselsteine, schmerzhaft-scharfe Grashalme – SPD-Landeschef Andreas Stoch hat für eine verlorene Wette schwer gebüßt. Doch am Ende wartete ein Happy End auf ihn: Nach seiner schmerzhaften Pilgerreise von Heidenheim nach Ulm landete der 55-Jährige auf der heimischen Couch – und in den heilenden Händen seiner Frau.