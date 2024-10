Der Auftritt von The Sweet an diesem Freitag in Stuttgart ist kurzfristig abgesagt worden. Auch weitere Konzerte finden nicht statt: Bandgründer Andy Scott ist krank. Was wir bisher wissen.

Kein „Ballroom Blitz“, kein „Wig-Wam Bam“ und kein „Teenager Rampage“ im LKA/Longhorn. Der Auftritt der britischen Band, der an diesem Freitag, 18. Oktober, in Stuttgart geplant war, wurde kurzfristig abgesagt.

Wie der örtliche Veranstalter am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist der Gitarrist Andy Scott (75), das einzige noch lebende Originalmitglied von Sweet erkrankt. Er hat die Band 1970 im englischen Middlesex gegründet.

Nachholtermin im Frühjahr 2025

Nicht nur der Auftritt in Stuttgart muss abgesagt, werden. Auch die Termine in Regensburg (17. Oktober), Schwabach (19. Oktober) und München (22. Oktober) fallen aus. Genauere Angaben zur Erkrankung Scotts gibt es nicht.

Allerdings gibt sich der Veranstalter optimistisch, dass die Tournee und das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann: „Ein Nachholtermin im Frühjahr 2025 wird in kürze bekannt gegeben, die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit“, teilt er in einer Presseerklärung mit.

Zahlreiche Nummer-ein-Hits

Andy Scott war neben Brian Connolly (Gesang, 1945-1997), Steve Priest (Bass, 1948-2020) und Mick Tucker (Schlagzeug, 1947-2002) Grüdungsmitglied der Band The Sweet, die in den 1970ern zahlreiche Nummer-ein-Hits in Deutschland hatte. Darunter „Ballroom Blitz“, „Teenage Rampage“ oder „Fox On The Run“.