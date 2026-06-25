Dr. Micha Hoyer startet zum 1. Juli an der RKH Orthopädischen Klinik in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Gelistet ist er in der Focus-Ärzteliste der besten Fußchirurgen.

Gehen, stehen, sich frei bewegen – was für viele selbstverständlich ist, bedeutet für andere einen langen Leidensweg. Schmerzen im Fuß- oder Sprunggelenk schränken die Lebensqualität erheblich ein. Umso wichtiger ist es, spezialisierte Hilfe in erreichbarer Nähe zu haben. Hier setzt die RKH Orthopädische Klinik Markgröningen (OKM) laut eigener Mitteilung ein Zeichen: Zum 1. Juli übernimmt mit Dr. Micha Hoyer ein Experte die Leitung der Sektion für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Zentrum für Sportorthopädie und spezielle Gelenkchirurgie. Er folgt auf Oberarzt Dr. Christian Hank, der die Sektion aufgebaut hat.

Hinter jedem schmerzfreien Schritt steckt oft ein komplexes Zusammenspiel aus Knochen, Sehnen und Gelenken – und nicht selten eine anspruchsvolle Behandlung. Dr. Hoyer hat sich diesem sensiblen Bereich verschrieben. Zuletzt war er Chefarzt an der medius Klinik Ostfildern-Ruit und hat dort nicht nur die Unfallchirurgie und Orthopädie geleitet, sondern auch den Schwerpunkt Fuß- und Sprunggelenkchirurgie geprägt. Dr. Hoyer ist in nationalen und internationalen Fachgesellschaften aktiv und verfügt über hohe wissenschaftliche Expertise. Er ist seit vielen Jahren in der Focus-Ärzteliste der besten Fußchirurgen gelistet.

Mehr als 12.000 OPs im Jahr

„Mit Dr. Hoyer gewinnen wir einen sehr erfahrenen Spezialisten im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Mit seiner Expertise können wir diesen Bereich ausbauen und neue Impulse setzen“, so der Ärztliche Direktor Dr. Jörg Richter. „Mit der Verstärkung durch Dr. Hoyer setzen wir unseren strategischen Weg des Ausbaus spezialisierter medizinischer Angebote, die den steigenden Anforderungen an moderne Orthopädie gerecht werden, konsequent fort“, ergänzt Klinikgeschäftsführer Olaf Sporys.

Mit seinem Wechsel trifft Dr. Hoyer auf eine Klinik, die zu den führenden orthopädischen Zentren Deutschlands zählt. Die OKM führt jährlich mehr als 10.000 stationäre und mehr als 2000 ambulante Operationen durch und deckt das gesamte Spektrum moderner Orthopädie ab.