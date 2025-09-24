Anerkennung für Staat Palästina Israel geschwächt nach all den Siegen
Die Regierung Netanjahu ignoriert den Rat des Militärs. Warum sie damit enorme Risiken für Israel heraufbeschwört, beschreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Zu Recht gilt Israels Armee als die kampfkräftigste der Welt. Warum – das hat sie in den drei Jahren seit dem niederträchtigen Überfall der Terroristengruppe Hamas aus dem Gazastreifen eindrucksvoll bewiesen.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.