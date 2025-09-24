 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Israel geschwächt nach all den Siegen

Anerkennung für Staat Palästina Israel geschwächt nach all den Siegen

Anerkennung für Staat Palästina: Israel geschwächt nach all den Siegen
1
Israels Regierung nimmt Gaza unter Feuer – hier ein Bild vom 10. September – und auch die traditionelle Sicherheitspolitik ihres Landes. Foto: Imago/Anadolu Agency

Die Regierung Netanjahu ignoriert den Rat des Militärs. Warum sie damit enorme Risiken für Israel heraufbeschwört, beschreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.

Zu Recht gilt Israels Armee als die kampfkräftigste der Welt. Warum – das hat sie in den drei Jahren seit dem niederträchtigen Überfall der Terroristengruppe Hamas aus dem Gazastreifen eindrucksvoll bewiesen.

 

Doch ausgerechnet Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, seine Berater und seine ultranationalistischen Koalitionspartner ignorieren radikal den Rat der Führung dieser Armee. Die steht geschlossen hinter dem klaren, öffentlichen Widerspruch von Generalstabschef Eyal Zamir gegen die Besetzung des Gazastreifens, die sich gerade mit voller Wucht entfaltet. Sie findet aber kein Gehör bei der Regierung. Wie auch frühere Minister, Ex-Geheimdienstchefs oder Sicherheitsexperten aus der Wissenschaft.

Israel steht so isoliert da wie seit 1948 nicht mehr

Diese Ignoranz der Regierung und der sie tragenden Kräfte wird dazu führen, dass Israel nach seinen Siegen in einem Maße isoliert und gefährdet dastehen wird wie nie mehr seit der Staatsgründung 1948.

Weder Netanjahus Endsieg-Rhetorik, noch sein Ziel, aus Israel ein „Super-Sparta“ zu machen, also einen unbesiegbaren Einzelgänger-Staat, blendet über diese Schwächung hinweg. Ebenso wenig der angedrohte, widerrechtliche Bau weiterer Siedlungen auf palästinensischem Boden, oder die Festlegung, dass es für die Palästinenser keinen eigenen Staat geben darf. Tatsache ist doch, dass diese Regierung das Land aus seiner sicherheitspolitischen Verankerung rüttelt.

Deren Eckpfeiler bildet seit den Tagen der Gründerväter um David Ben Gurion das Bündnis mit den USA. Auch europäische Länder spielen als Unterstützer eine wichtige Rolle, Deutschland auf internationaler Bühne besonders. Nur – wie lange noch?

Anerkennung für die terroristische Hamas

Die Hamas mag militärisch eine Schlappe nach der anderen erleiden – den Krieg der Propaganda, der schrecklichen Bilder, hat sie gewonnen. Ein Ergebnis ist die Anerkennungswelle für einen Staat Palästina.

Sie stärkt die terroristische Hamas, nicht die legitime Führung der Palästinenser im Westjordanland. Die Anerkennung wird begleitet von übelstem quer durch Europa auftrumpfenden Antisemitismus.

Auch in den USA wächst die Distanz

Gefährlicher für Israel: In den USA, von denen das Land finanziell und militärisch abhängt, werden die liberalen Unterstützer wie in Europa merklich leiser. Im Trump-Lager wiederum machen immer mehr prominente Ideologen wie Tucker Carlson Front gegen Israel.

Selbst in Deutschland mit seiner besonderen Bindung schlägt die Entfremdung durch. Die enge Zusammenarbeit von Militär und Sicherheitsbehörden ist so eng nicht mehr. Nicht nur zu Deutschlands Schaden.

Netanjahu vergrößert systematisch die Kluft

Was Israels Sicherheit auf Sicht am stärksten gefährdet, ist das systematische Vergrößern der Kluft zu den arabischen Nachbarn. Die Bewohner des Gazastreifens büßen für die Verbrechen der Hamas mit inzwischen unverhältnismäßiger Vergeltung. Vermittler wie Ägypten oder Katar stößt Netanjahu kalt lächelnd vor den Kopf.

Nichts wird bleiben vom Tauwetter mit arabischen Staaten. Deren Emire und Regierungschefs waren in Israel Schlange gestanden für eine Normalisierung der Beziehungen nachdem US-Präsident Barak Obama Amerikas arabischen Verbündeten 2016 signalisiert hatte, sie müssten aus eigener Kraft mit Irans Vormachtallüren zurechtkommen.

Massiver Protest in Israel gegen die Regierung

Nebensächlich, aus welchen Motiven Netanjahu diese Politik betreibt, die in Israel auf massiven Protest und Widerspruch keineswegs nur der Generäle stößt. Ob der Regierungschef Größenwahn und Sendungsbewusstsein seiner radikalen Koalitionspartner inzwischen teilt, oder ob er den Krieg verlängert, nur um einer Abwahl und drohenden Gerichtsverfahren zu entgehen: Mit ihm geht Israel schweren Zeiten entgegen. Trotz der kampfkräftigsten Armee der Welt.

Weitere Themen

Der Weimatar: Weimer stellt ersten Minister-Avatar vor

Der Weimatar Weimer stellt ersten Minister-Avatar vor

Kulturstaatsminister Weimer hat den ersten Regierungs-Avatar vorgestellt. Der „Weimatar“ soll in sozialen Medien kommunizieren und die Verwaltung unterstützen.
Straßensperrung in New York: Wie das Telefonat zwischen Trump und Macron wohl ablief

Straßensperrung in New York Wie das Telefonat zwischen Trump und Macron wohl ablief

Bei der UN-Vollversammlung muss Frankreichs Präsident Macron warten – die Straßen sind für US-Präsident Trump gesperrt. Zeit für eine Telefonat zwischen den beiden Staatschefs.
Von Sascha Maier
Nach mehreren westlichen Ländern: Japan plant ebenfalls die Anerkennung eines palästinensischen Staates

Nach mehreren westlichen Ländern Japan plant ebenfalls die Anerkennung eines palästinensischen Staates

Nach der Anerkennung eines Palästinenserstaats durch mehrere westliche Länder hat Japans Regierungschef Shigeru Ishiba diesen Schritt ebenfalls in Aussicht gestellt.
Jimmy Kimmel: „Trump versteht keinen Spaß“

Nach Absetzung Jimmy Kimmel kehrt mit Appell für Meinungsfreiheit zurück

Die vorläufige Absetzung der Late-Night-Show hat über die USA hinaus hohe Wellen geschlagen. Was Jimmy Kimmel nach seiner Zwangspause zu sagen hat.
Soziale Medien: Wie nutzen Jugendliche Tiktok und Co.? Zwei Studien liefern neue Erkenntnisse

Soziale Medien Wie nutzen Jugendliche Tiktok und Co.? Zwei Studien liefern neue Erkenntnisse

Das Smartphone verändert, wie Jugendliche heute aufwachsen. Doch wie genau? Dazu sind nun zwei aktuelle Studien erschienen.
Von Rebekka Wiese
Nach massiven Protesten: Trump kritisiert Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show

Nach massiven Protesten Trump kritisiert Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show

US-Präsident Donald Trump attackiert die Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show – und wirft ABC vor, „99 Prozent demokratischen Müll“ zu senden.
Von red/afp
Ricarda Lang: Grünen-Politikerin hat nun einen Jura-Abschluss – und teilt gegen Söder aus

Ricarda Lang Grünen-Politikerin hat nun einen Jura-Abschluss – und teilt gegen Söder aus

Markus Söder hatte einst gespottet, sein Hund sei besser ausgebildet als Ricarda Lang. Nun kontert die Grünen-Politikerin.
Nach jüngsten Vorfällen: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge bei Verletzung von Nato-Luftraum

Nach jüngsten Vorfällen Trump für Abschuss russischer Flugzeuge bei Verletzung von Nato-Luftraum

Der US-Präsident spricht sich dafür aus, russische Flugzeuge beim Eindringen in den Nato-Luftraum abzuschießen.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Trump: Alle Geiseln im Gazastreifen freilassen

Newsblog zum Krieg in Nahost Trump: Alle Geiseln im Gazastreifen freilassen

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Benjamin Netanjahu Hamas Gazastreifen Israel Palästina Kommentar
 