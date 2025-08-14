Mehrere wichtige Staaten wollen bei der UN-Vollversammlung die Anerkennung eines palästinensischen Staates verkünden. Israelischer Minister droht mit einer drastischen Reaktion.
14.08.2025 - 22:30 Uhr
Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat mit der Annexion des Westjordanlands gedroht, sollte im kommenden Monat ein palästinensischer Staat anerkannt werden. Gleichzeitig kündigte er den Bau von rund 3.400 weiteren Wohneinheiten für israelische Siedler in einem Gebiet im besetzten Westjordanland an, das als besonders sensibel im Konflikt mit den Palästinensern gilt. Die Pläne stießen international auf Kritik - auch von der EU.