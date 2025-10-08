Noch nie sei es wichtiger gewesen, sich für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, ist sich König Charles sicher. Eine neue Doku soll nun hinter die Kulissen seines eigenen Engagements blicken.
08.10.2025 - 23:01 Uhr
London - Der Schutz des Planeten und der Umwelt ist König Charles III. schon lange ein großes Anliegen - nun wird sein Engagement verfilmt. "Finding Harmony: A King's Vision" soll die Dokumentation voraussichtlich heißen, die Anfang 2026 exklusiv beim Streaminganbieter Prime Video erscheinen wird.