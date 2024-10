FDP will vom Land Anleitung gegen Flüchtlingsaufnahme

Wie müsste die Ablehnung vor Ort aussehen, damit das Land seine Pläne für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber fallen lässt? Die Asylzahlen gehen zurück.

Konstantin Schwarz 08.10.2024 - 14:54 Uhr

Die Landesregierung plant den Aufbau einer Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (Lea) in Stuttgart und prüft dazu inzwischen fünf Standorte in Vaihingen, Weilimdorf, Obertürkheim, dem Stuttgarter Süden (ehemaliges Statistisches Landesamt) und Bad Cannstatt. Im Gemeinderat wächst der Widerstand dagegen. Zu den ablehnenden Fraktionen gesellt sich nun auch die FDP. In die vierköpfige Fraktion der Liberalen ist mit der Kommunalwahl der Landtagsabgeordnete Friedrich Haag eingezogen. Das Hauptaugenmerk des Tankstellenunternehmers galt bisher vor allem dem Fortbestand des Verbrennungsmotors, inzwischen gehört auch die Flüchtlingsfrage dazu. Hier verschärft er den Ton.