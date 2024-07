26-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Angeblich am Steuer eingeschlafen

Am Dienstagmorgen fährt ein Mann in Weinstadt-Endersbach mit seinem Mercedes auf die Gegenspur und stößt mit einem Ford zusammen. Gegenüber der Polizei gibt er an, eingeschlafen zu sein.

cl 24.07.2024 - 08:58 Uhr

Weil er angeblich am Steuer eingeschlafen ist, hat ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Unfall in Weinstadt-Endersbach verursacht.