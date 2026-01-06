Ein heimlicher Kuss im Richterzimmer, Flirts und Chats mit «Dirty Talk»: Ein Richter des Amtsgerichts Lingen soll sexuell übergriffig gewesen sein. Für ihn waren die Handlungen jedoch einvernehmlich.
06.01.2026 - 12:48 Uhr
Osnabrück/Lingen - Im Prozess gegen einen Richter wegen mutmaßlich übergriffiger Handlungen gegen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen hat sich der Angeklagte gegen die Vorwürfe gewehrt. Der angeklagte Jurist sprach in seiner abschließenden Stellungnahme vor der Urteilsverkündung rund zwei Stunden lang ohne Unterbrechung. Das Landgericht Osnabrück will das Urteil um 14.00 Uhr verkünden.