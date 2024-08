Mit Gesundheitstrainerin Doris Staudt beginnt am 20. September ein neues Angebot beim SV Leonberg/Eltingen – ein gemischter Kurs „Sport nach Krebs“ in der Sportwelt.

Jürgen Kemmner 07.08.2024 - 15:14 Uhr

Seit 29 Jahren bieten die Wasserfreunde Leonberg den Kurs Sport nach Krebs unter der Leitung von Doris Staudt an – vom 20. September an bietet auch der SV Leonberg/Eltingen einen ähnlichen Kurs für Menschen an, die nach Krebs sich wieder sportlich betätigen möchten. Mit zwei Unterschieden. Erstens: In der Gruppe der SF Leonberg nehmen ausschließlich Frauen teil, die neue Gruppe im SV richtet sich an beide Geschlechter. Zweitens: Die Gruppe im Sportverein bewegt sich an Land in der Sportwelt des Vereins und nicht im Wasser.