Bereits Ende April ist Schluss: Die E-Leihroller der Süwag werden in und um Ludwigsburg nicht mehr fahren. Ein Baustein der Mobilität verschwindet.

Das E-Roller-Sharing-Angebot „Süwag2GO“ verschwindet aus der Region: Zum 30. April stellt die Süwag den Betrieb ihrer elektrischen Leihroller in Ludwigsburg und den umliegenden Kommunen ein. Das teilt sie am Donnerstag mit. Betroffen sind neben Ludwigsburg auch Pleidelsheim, Marbach, Kornwestheim und Tamm. In anderen Städten bleibt das Angebot hingegen bestehen.

Grund für den Rückzug ist das Auslaufen des Kooperationsvertrags mit der Stadt Ludwigsburg. Eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist offenbar nicht zustande gekommen. Das Unternehmen kündigte an, den Betrieb schrittweise bis Ende April herunterzufahren.

Die ersten Roller starteten vor drei Jahren in Ludwigsburg

Das Projekt war vor knapp drei Jahren gestartet: Am 28. April 2023 gingen die ersten E-Roller in Ludwigsburg an den Start. Ziel war es, eine flexible und umweltfreundliche Ergänzung zum bestehenden Verkehrsangebot zu schaffen. Die Nachfrage entwickelte sich zunächst positiv: Die Flotte wuchs von ursprünglich 50 auf zuletzt 75 Fahrzeuge. Insgesamt registrierten sich 884 Nutzer, die zusammen 9635 Fahrten unternahmen.

Auch das Einsatzgebiet wurde im Lauf der Zeit erweitert. Neben Ludwigsburg konnten die Roller schließlich auch in den angrenzenden Städten und Gemeinden genutzt werden. Dennoch blieb das Angebot vergleichsweise klein im Verhältnis zu größeren Sharing-Systemen in Metropolregionen.

Ingesamt gehören der Süwag-Flotte 650 Fahrzeuge an

Unter dem Namen „Süwag2GO“ betreibt der Energieversorger auch in anderen Städten entsprechende Angebote, darunter Freiburg, Mainz, Wiesbaden und Frankfurt am Main. Insgesamt umfasst die Flotte derzeit rund 650 Fahrzeuge. Nach Unternehmensangaben wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Fahrten ermöglicht, die Kundenzahl stieg auf über 18.000. Auch die Umweltbilanz fällt laut Süwag positiv aus: Rund 20 Tonnen CO₂ konnten demnach durch die Nutzung der E-Roller eingespart werden.