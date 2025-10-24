Angebot für Geislingen endet Klinik-Shuttle stellt den Betrieb ein
Mit knapper Mehrheit stimmt der Göppinger Kreistagsausschuss gegen das Angebot im Raum Geislingen. Die Rede ist nun von einem gebrochenen Versprechen.
Ein bisschen das Sorgenkind“ sei der Klinik-Shuttle, befand Landrat Markus Möller in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses (UVA). Deshalb beantragte die Verwaltung, das Angebot im Raum Geislingen zu streichen, auch wenn Möller betonte: „Niemandem wird zunächst etwas genommen, sondern wir wollen es neu ausrichten.“ Dennoch: Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt das Angebot weg, das hat der Ausschuss mit knapper Mehrheit beschlossen. Das frei werdende Fahrzeug wird dann als dritter Wagen die „VVS-Rider“ im Geislinger Gebiet verstärken, die unzureichend an den ÖPNV angebundene Gebiete versorgen und ähnlich wie ein Ruftaxi per App oder Telefon bestellt werden.