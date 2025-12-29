Demokratie, Vielfalt und Rassismuskritik: Mit diesen Themen sollen sich Kinder und Jugendliche bei einem Wettbewerb inklusive Workshop auseinandersetzen.
29.12.2025 - 12:53 Uhr
Mit dem Kreativwettbewerb „Deine Stimme. Dein Zeichen. #gegenRassismusfürDemokratie“ lädt die Stadt Leonberg gemeinsam mit der Familien-Bildungsstätte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren ein, sich kreativ mit Demokratie, Vielfalt und Rassismuskritik auseinanderzusetzen. Der Auftakt zum Wettbewerb startet im Rahmen der „Woche der Demokratie“ am Montag, 19. Januar – mit einer Begrüßung von Oberbürgermeister Tobias Degode, Snacks und einem Workshop.