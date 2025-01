Im DRK-Seniorenzentrum Haus im Sommerrain in Bad Cannstatt wird in Kürze ein neuer Treffpunkt eröffnet. Pflegende Angehörige können sich in der Cafeteria austauschen – aber auch entspannen.

Iris Frey 29.01.2025 - 14:51 Uhr

Unter dem Namen „Café inklusive“ wird es am 14. Februar in der Cafeteria des Hauses im Sommerrain für pflegende Angehörige von Menschen mit „Demenz“ erstmals die Möglichkeit geben, sich zu treffen. Das Café wird jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es soll eine geschützte Umgebung für Austausch, Unterstützung und Begegnung bieten, kündigt die Leiterin des Hauses, Rada Dinkelacker-Strika an. Während pflegende Angehörige in der Cafeteria entspannen, sich mit anderen Betroffenen austauschen und kurze Impulsvorträge zu Themen wie Pflege und Demenzversorgung anhören, können Menschen mit Demenz, die nicht am Café teilnehmen möchten, die Angebote im Hause nutzen.