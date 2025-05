Experten im Kreis Ludwigsburg sagen dem Übergewicht und der Fettleibigkeit von Kindern und Jugendlichen den Kampf an. An den Start haben sie kostenfreie Bewegungsangebote und ein Online-Portal mit Informationen gebracht.

Das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg setzt ein Zeichen gegen Übergewicht und Fettleibigkeit: Jüngst ist die Webseite „Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen im Landkreis Ludwigsburg“ online gegangen. Das teilt die Behörde in einer Pressemitteilung mit. Die Seite ist unter dem Dach der Amts-Webseite www.landkreis-ludwigsburg.de unter der Kategorie Gesundheit aufrufbar.

Die neue Infowebseite ist ein Ergebnis der kommunalen Gesundheitskonferenz 2024, bei der Kinder- und Jugendadipositas als eines der zentralen Themen aufgegriffen wurde. Unter Federführung des Gesundheitsdezernats entstand eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Kreisärzteschaft, der Krankenkassen, der Sportvereine und des Rotary Clubs, mit dem Ziel, Aufklärung, Vernetzung und neue Präventionsangebote im Kreis voranzubringen.

Lesen Sie auch

Zentrale Anlaufstelle für Betroffene

Das Onlineangebot dient als Informationsplattform für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Fachkräfte. Neben Tipps zur Ernährung, Bewegung und Gesundheitsförderung finden sich Links zu BMI-Rechnern, Reha-Angeboten und Unterstützungsstellen. Ein Kernbaustein ist die Vermittlung kostenloser, niedrigschwelliger Bewegungsangebote, die in Zusammenarbeit mit der Kreisärzteschaft, dem Rotary Club Bietigheim-Vaihingen sowie Sportvereinen wie dem MTV Ludwigsburg, dem SV Salamander Kornwestheim und der Schmiede am Turm Vaihingen/Enz entwickelt wurden.

Zugleich starten in diesem Mai die ersten kostenlosen Bewegungsangebote für betroffene Kinder und Jugendliche – entwickelt im Rahmen eines Netzwerks aus medizinischen, sportlichen und sozialen Akteuren. Die ersten Kurse finden unter anderem im MTV Ludwigsburg, im FunSportZentrum Kornwestheim und in der Schmiede am Turm statt.

Starkes Übergewicht ist weit verbreitet

Übergewicht und starkes Übergewicht sind weit verbreitet, unter anderem als Folge der Verbreitung hoch verarbeiteter Lebensmittel und eines bewegungsarmen Lebensstils. 2020 war jeder zweite Erwachsene in Deutschland übergewichtig und jeder fünfte adipös. Bundesweit sind 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von drei bis 17 Jahren übergewichtig, sechs Prozent sind adipös (2017). Allein im Kreis Ludwigsburg sind laut den Einschulungsuntersuchungen 2023 mehr als 360 Kinder (acht Prozent) bereits im Vorschulalter übergewichtig oder stark übergewichtig.

Übergewicht in jungen Jahren setzt sich häufig ins Erwachsenenalter fort und kann zu großen medizinischen, psychischen und gesellschaftlichen Folgen führen.