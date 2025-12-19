Alte Klamotten, ausgemusterte Werbebanner oder Geschenkbänder von Weihnachten: Bei einem kostenfreien Workshop in Backnang wird vermeintlicher Abfall in coole Accessoires verwandelt.
19.12.2025 - 14:00 Uhr
Die Upcycling-Nähstube in Backnang (Rems-Murr-Kreis) geht in die zweite Runde. „Nach einem Jahr Upcycling-Nähstube in der Bar Wohnzimmer ist es bewiesen: Zusammen klappt es meist besser als allein“, schreiben die Veranstalter vom Verein Weissach Klimaschutz konkret. Denn beim Nähen und beim Upcyceln sei die Gemeinschaft eine Inspirationsquelle, die zur Werkvollendung antreibe.