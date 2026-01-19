Beim „Mittagstisch für alle“ in der Leonberger Pauluskirche gibt es mittwochs Mittagessen und Gelegenheit für Gespräche. Dass das Angebot noch existiert, ist nicht selbstverständlich.
19.01.2026 - 11:57 Uhr
Zusammenkommen zu einem Schwätzchen, und dann auch noch günstig und lecker zu Mittag essen – diese Möglichkeit gibt es beim „Mittagstisch für alle“ in der evangelisch-methodistischen Pauluskirche (Robert-Koch-Straße 3). Noch bis zum 1. April bieten die freiwilligen Helferinnen und Helfer im dortigen Gemeindesaal jeweils mittwochs den „Mittagstisch für alle“ an.