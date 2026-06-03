Zum 49. Mal bietet die Leonberger Stadtverwaltung ein pralles Angebot an Kursen für die Sommerferien. Eine Anmeldung für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet ist jetzt möglich.
03.06.2026 - 09:58 Uhr
Das runde Jubiläum gibt's erst im kommenden Jahr: Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 30. Juli, startet in Leonberg aber zum 49. Mal das Sommerferienprogramm der Stadtverwaltung. Für Kinder und Jugendliche wurde ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienangebot zusammengestellt. Die Anmeldung ist schon jetzt möglich.