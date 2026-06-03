Zum 49. Mal bietet die Leonberger Stadtverwaltung ein pralles Angebot an Kursen für die Sommerferien. Eine Anmeldung für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet ist jetzt möglich.

Das runde Jubiläum gibt's erst im kommenden Jahr: Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 30. Juli, startet in Leonberg aber zum 49. Mal das Sommerferienprogramm der Stadtverwaltung. Für Kinder und Jugendliche wurde ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienangebot zusammengestellt. Die Anmeldung ist schon jetzt möglich.

Das Leonberger Ferienprogramm richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von fünf bis 16 Jahren. Während der Sommerferien erwartet die Teilnehmenden ein Kursangebot mit altersgerechten Aktivitäten. Die Betreuung übernehmen erfahrene Kursleiterinnen und Kursleiter.

Silber schmieden, Schwimmen, Cheerleading und vieles mehr

Das vollständige Ferienprogramm ist inzwischen veröffentlicht worden. Es reicht von Silber schmieden bis Slow Stitch nähen, von Spiel und Spaß im Leobad bis Spanisch lernen, von Cheerleading bis Clowns in der Zirkusmanege. Man könnte die Aufzählung fast endlos fortsetzen.

Die Anmeldung für Leonberger Kinder ist ab diesem Mittwoch, 3. Juni, um 17 Uhr, über das Online-Portal www.ferien.leonberg.de möglich. Aus Datenschutzgründen ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung dafür eine erneute Registrierung erforderlich. „Frühere Anmeldungen aus vergangenen Jahren sind nicht mehr gültig“, heißt es. Kinder, die nicht in Leonberg gemeldet sind, müssen sich noch eine Woche gedulden: Sie können ab Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr, zum Ferienprogramm angemeldet werden.

Auch Zuschüsse sind möglich für die Kurse

Die Kosten für die einzelnen Kurse liegen, je nach Angebot, zwischen 10 und 310 Euro. Inhaberinnen und Inhaber des Leonberger Teilhabepasses erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent auf die Kursgebühren. Zudem können Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, auch Bildungspaket genannt, für die Ferienkurse genutzt werden.

Bei Fragen zu den Kursen steht das Ferienkursteam des Amts für Kultur und Sport telefonisch unter 0 71 52/9 90 14 11 oder per E-Mail an ferienkurse@leonberg.de zur Verfügung.