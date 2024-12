Weil sich die Angebote aus dem Stadtbezirk Weilimdorf ballen, sollen weitere Standortprüfungen in Stuttgart vorerst zurückgestellt werden, sagt das Regierungspräsidium.

Konstantin Schwarz 27.12.2024 - 06:00 Uhr

Dem Land ist eine weitere Büroimmobilie im Gewerbegebiet Mittlerer Pfad in Weilimdorf zur Nutzung als Landeserstaufnahmezentrum (Lea) angeboten worden. Das Regierungspräsidium (RP) prüft, ob der Komplex mit der Hausnummer Mittlerer Pfad 19 „möglicherweise als Unterkunft in Frage kommt“, so eine Sprecherin. Da mit dem neuen Angebot inzwischen drei Immobilien, darunter das Hotel Holiday Inn (Mittlerer Pfad 25 und 27), in der Prüfung sind und für einen Komplex (Mittlerer Pfad 13 und 15) bereits eine Bauvoranfrage bei der Stadt eingereicht worden ist, werde man nun andere in Stuttgart in Prüfung befindliche Standorte „vorübergehend zurückstellen“. Der Standort Weilimdorf werde „priorisiert untersucht“. Eine Bauvoranfrage ist vom Land auch für ein Bürohaus in der Augsburger Straße 712 in Untertürkheim gestellt worden.