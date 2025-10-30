Angehörige Marbacher pflegt demente Frau:„Man verliert seine Partnerin Stück für Stück“
Egon Wutzke aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist seit 60 Jahren mit seiner Frau verheiratet – und verliert sie mit der Zeit an eine unerbittliche Krankheit.
Egon Wutzke spricht offen über die Alzheimer-Demenz seiner Frau, über seine Ratlosigkeit, wenn sie auf dem Heimweg vom Feuerwehrfest einfach nicht weiterlaufen möchte, und darüber, dass er sein Leben an den Bedürfnissen seiner Frau ausrichtet. Was Egon Wutzke nicht macht, ist sich selbst zu bemitleiden. Und was Egon Wutzke nicht will, ist dass er in der Zeitung größer dargestellt wird als er ist. „Ich steh zu meiner Frau, so wie sie in 40 Jahren Ehe zu mir stand“, sagt der 84-Jährige.