In München sollte der Prozess gegen den Karlsruher CDU-Politiker Axel E. Fischer fortgeführt werden. Doch der Angeklagte erscheint nicht. Nun erklärt sein Verteidiger sein Fehlen.
16.12.2025 - 13:54 Uhr
Wo ist der Karlsruher CDU-Politiker Axel E. Fischer? Diese Frage stellten sich am vergangenen Montag die Beteiligten im Gebäude des Oberlandesgerichts München, als eigentlich der Prozess in der sogenannten Aserbaidschan-Affäre fortgeführt werden sollte. Doch der Stuhl des ehemaligen Bundestagsabgeordneten (Wahlkreis Karlsruhe-Land) blieb leer. Aber ohne den Angeklagten, der sich wegen Korruptionsvorwürfen vor dem OLG München verantworten muss, kann nicht verhandelt werden.