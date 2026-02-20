Rückkehr auf die CDU-Bühne nach jahrelanger Abstinenz: Ex-Kanzlerin Merkel (CDU) ist am Freitag als Gast auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart empfangen worden.
20.02.2026 - 11:29 Uhr
Rückkehr auf die CDU-Bühne nach jahrelanger Abstinenz: Die frühere Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende Angela Merkel (CDU) ist am Freitag mit großem Applaus als Gast auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart empfangen worden. Ein Teil der rund 1000 Delegierten erhob sich zu Beifallsbekundungen, als Parteichef Friedrich Merz die langjährige Kanzlerin und Parteichefin in der Tagungshalle begrüßte. Merz begrüßte Merkel mit einem Handschlag, worauf sich ein kurzes Gespräch anschloss. Merkel selbst äußerte sich nicht öffentlich.