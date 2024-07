Angela Merkel hat Deutschland durch viele Krisen manövriert, aber auch viele Baustellen hinterlassen. An diesem Mittwoch wird die erste Frau und erste Ostdeutsche an der Spitze der Republik 70 Jahre alt.

Armin Käfer 16.07.2024 - 12:00 Uhr

Es gibt Tage, an denen sogar Zweifel an der Weitsicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann erlaubt sind. Der grüne Patriarch hatte, kurz bevor Deutschlands erste Kanzlerin Ende 2021 in den Ruhestand getreten ist, die Prognose gewagt: „Merkel wird uns fehlen.“ Für ihn schien das damals „eine ausgemachte Sache“. Und jetzt?