Was haben wir Angela Merkel zu verdanken? Die Literaturhaus-Chefin Stefanie Stegmann berichtet in ihrer Begrüßung der Ex-Bundeskanzlerin am Dienstagabend im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle, sie für ihren Teil habe ihr jedenfalls ein neues Wort zu verdanken. Genauer: Sie habe durch die Lektüre von Merkels Autobiografie „Freiheit“ gelernt, dass in der DDR das Wort „absprechen“ eine andere Bedeutung hatte als in der BRD.