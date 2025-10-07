Kleiner diplomatischer Eklat mit der Ex-Kanzlerin in Budapest: Der rechtzeitige Dialog mit Putin sei von Polen und Balten erschwert worden – und durch Corona.
07.10.2025 - 11:20 Uhr
Merkel kann es einfach nicht lassen und gibt weiterhin ihren Senf zu aktuellen politischen Fragen: In einem Interview mit dem ungarischen Online-Portal „Partizán“ im Rahmen eines Besuchs bei Viktor Orbán in Budapest machte sie Polen und die baltischen Staaten für das Scheitern eines EU-Dialogformats mit Russland mitverantwortlich.