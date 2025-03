21.03.2025 - 10:51 Uhr , aktualisiert am 21.03.2025 - 16:16 Uhr

Fünf VfB-Profis hat der Bundestrainer nominiert – und alle fünf waren beim 2:1-Sieg der DFB-Elf in Mailand nur Ersatz. Warum das so war? Julian Nagelsmann gibt Antworten.

Marco Seliger 21.03.2025 - 10:51 Uhr

Es ist noch nicht so lange her, da nahmen die Profis des VfB Stuttgart in der DFB-Elf Hauptrollen ein. Vom VfB Deutschland war deshalb die Rede, aus guten Gründen. Denn Alexander Nübel stand zumindest zeitweise im Tor, Maximilian Mittelstädt spielte hinten links. Angelo Stiller wiederum durfte sich im zentralen Mittelfeld versuchen (und der Versuch gelang), Deniz Undav startete vorne durch, Jamie Leweling machte im ersten Länderspiel gleich sein erstes Tor – und auch Chris Führich stand bisweilen zumindest als Joker auf dem Platz. Das war die Gemengelage im vergangenen Herbst.