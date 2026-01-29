Von Dubai aus heben täglich Flugzeuge in Richtung Stuttgart ab. Derzeit brauchen die deutlich länger als sonst. Das ist der Grund.
29.01.2026 - 10:40 Uhr
Wer derzeit mit Eurowings von Dubai nach Stuttgart fliegt, muss sich auf eine längere Reise und einen Zwischenstopp einstellen. Laut Plan dauert der Flug sieben Stunden. Am vergangenen Samstag kamen Passagiere eines Airbus A320 Neo erst einen Tag später als vorgesehen in der Landeshauptstadt an. Das Flugzeug hatte einen Zwischenstopp im griechischen Thessaloniki eingelegt, wo es aufgetankt wurde. Darüber berichtete das Branchenportal Aero-Telegraph zuerst.