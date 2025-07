Er zieht verrostete Fahrräder, Munition und verbogene Rohre aus Flüssen. Auf Tour mit Markus Kronenwett und seinen Magnetangler-Freunden. Was treibt sie an?

Was da durch die Luft schießt, ist schwer und aus Metall. Es klatscht auf die Wasseroberfläche, der Neckar verschlingt es. Nach einer Weile spannt sich das Seil, an dem das Metall hängt, der Mann am Ufer zieht, erst sanft, dann fester. Es schlingt sich um sein Handgelenk, gräbt sich in die Haut. Das muss der große Fund sein. Der Jahrhundertfund. Er zerrt und zerrt. Hängt mit seinem ganzen Gewicht am Seil, die Wangen blasen sich auf. Allein wird er es nicht schaffen.