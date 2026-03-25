Der 18-jährige Offensivspieler bringt bereits viel an Qualität mit und steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Er kann sich auch gute WM-Chancen ausrechnen.
25.03.2026 - 15:55 Uhr
Lennart Karl genießt einen kleinen Vorteil mit seinen 1,68 Meter. Sein Körperschwerpunkt liegt tief, wenn das recht kompakte Kerlchen den Ball am Fuß führt. Kaum zu trennen ist der Offensivspieler dann von der Kugel, weil er sie geschickt abschirmt. Unberechenbar erscheint der Angreifer den Verteidigern, weil er beim Tempodribbling enge Radien nimmt – egal, in welche Richtung er kurvt. Rechts, links, um die eigene Achse.