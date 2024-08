Er war ein Gewinner der Vorbereitung, jetzt ist Silas Katompa der Verlierer nach den ersten Pflichtspielen. Gibt der VfB Stuttgart seinen Außenangreifer also noch ab?

Marco Seliger 28.08.2024 - 10:56 Uhr

Er kam nicht ins Spiel. Schon wieder nicht. Silas Katompa war außen vor beim 5:0-Erfolg des VfB Stuttgart in der ersten Pokalrunde bei Preußen Münster. So wie er auch schon beim Liga-Auftakt beim SC Freiburg (1:3) außen vor gewesen war. Der Offensivmann ist also, wenn es darauf ankommt, offenbar nicht mehr gefragt bei Trainer Sebastian Hoeneß. Dabei war er ja nach einigen starken Auftritten zuletzt der so genannte Gewinner der Vorbereitung – beim letzten Test gegen Athletic Bilbao etwa überragte Silas und erzielte zwei Tore.