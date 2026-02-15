Ein 22-Jähriger hat am Samstag bei einer Schlägerei in Esslingen drei Personen verletzt.

pep 15.02.2026 - 13:44 Uhr

Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in der Hauptstraße in Esslingen mehrere Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann, der aus Göppingen stammen soll, laut schreiend, wild gestikulierend und mit geballten Fäusten gegen 1 Uhr das Lokal. Im weiteren Verlauf kam es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gästen und dem Betreiber der Bar im Alter von 28, 47 und 65 Jahren.