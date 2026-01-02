Ein Notfalleinsatz in Winnenden gerät plötzlich aus dem Takt: Während Sanitäter helfen wollen, wird ein Polizist im Treppenhaus angegangen. Auslöser ist ein betrunkener Mann.
Ein Routineeinsatz von Rettungsdienst und Polizei ist am frühen Donnerstagmorgen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) plötzlich eskaliert. Gegen 5.30 Uhr waren Sanitäter in der Schwaikheimer Straße wegen eines medizinischen Notfalls im Einsatz, eine Streife des Polizeireviers Winnenden unterstützte sie vor Ort.