Ein Notfalleinsatz in Winnenden gerät plötzlich aus dem Takt: Während Sanitäter helfen wollen, wird ein Polizist im Treppenhaus angegangen. Auslöser ist ein betrunkener Mann.

Ein Routineeinsatz von Rettungsdienst und Polizei ist am frühen Donnerstagmorgen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) plötzlich eskaliert. Gegen 5.30 Uhr waren Sanitäter in der Schwaikheimer Straße wegen eines medizinischen Notfalls im Einsatz, eine Streife des Polizeireviers Winnenden unterstützte sie vor Ort.

Als ein Polizeibeamter gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes weiteres dringend benötigtes Equipment in eine Wohnung bringen wollte, kam es im Treppenhaus völlig unerwartet zu einem Zwischenfall: Ein 23-jähriger Mann, der mit dem Einsatzgeschehen offenbar nichts zu tun hatte, ging den Beamten plötzlich an.

Ohne ersichtlichen Grund rempelte der Mann den Polizisten an, stieß ihn weg und beleidigte ihn lautstark. Nach ersten Erkenntnissen stand der Angreifer deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Rettungseinsatz selbst konnte trotz der Störung fortgesetzt werden.

Auf den 23-Jährigen kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.