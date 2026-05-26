Am Bahnhof Herrenberg wird eine junge Frau bewusstlos geschlagen. Der Körperverletzung ging offenbar ein Streit unter drei Frauen voraus. Die Polizei sucht Zeugen.

Wolfgang Berger 26.05.2026 - 13:27 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich bereits am Freitag im Bereich des Bahnhofs in Herrenberg abgespielt hat. Eine 19 und eine 20 Jahre alte Frau, die gemeinsam unterwegs waren, trafen kurz vor 13 Uhr auf eine weitere, ihnen bekannte 20 Jahre alte Frau, die in Begleitung eines unbekannten Mannes war. Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Streits zwischen den drei Frauen, schlug der Unbekannte der 19-Jährigen wohl so hart ins Gesicht, dass sie das Bewusstsein verlor. Während die 20-Jährige laut um Hilfe rief, versuchte ein Freund zu helfen, indem er den Tatverdächtigen mit Pfefferspray besprühte.